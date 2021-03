Heidi Klum poseert zonder make-up en met modellendochter: “Niets aan deze foto’s is bewerkt”

Op de kiekjes zijn Heidi en Leni, die in december haar debuut maakte als model, te zien zonder make-up. Ook hun bijna identieke, golvende blonde lokken ogen au naturel en hangen nonchalant los. Qua kleding hielden de dames het eveneens simpel. Heidi droeg op het moment van de fotosessie een rode hoodie en Leni - die eigenlijk voluit Helene Boshoven Samuel heet - een zwart truitje.

De foto’s van het duo komen nadat Heidi Klum in een recent interview met People zei dat ze trots is dat Leni in haar voetsporen treedt als model. “Ze doet dat fantastisch. Ze wilde al even werken als model. Uiteindelijk zei ik dat het goed was. Ze is nu oud genoeg. Ze wordt er bijna zeventien.”

Leni kreeg haar eerste voorstel voor modellenwerk binnen op haar twaalfde, maar mama Klum wilde dat ze wachtte tot haar achttiende om klussen te aanvaarden. Haar allereerste opdracht was meteen voor de Duitse Vogue. In december 2020 stond ze op de cover aan de zijde van haar mama.