Een vrouw (66) is donderdag rond 10 uur lichtgewond geraakt in de Heulentakstraat in Dilsen. Ze stond aan een slagboom en wilde die met haar identiteitskaart openen, toen ze uit haar voertuig viel. Het voertuig bolde verder over haar been, reed door de slagboom en botste tegen een betonnen blok. siol