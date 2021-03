Rode Duivels voetballen in Sint-Petersburg voor halfvol stadion tijdens EK

De plaatselijke organisatoren voorzien voor de EK-wedstrijden die komende zomer in het Russische Sint-Petersburg gespeeld worden, waaronder twee groepsduels van de Rode Duivels, slechts beperkte gezondheidsmaatregelen, zo werd donderdag bekendgemaakt.

“Wij kijken met optimisme uit naar het EK. Wat betreft de capaciteit voor de wedstrijden, hebben we reeds een akkoord dat de tribunes voor de helft gevuld mogen worden”, aldus Alexei Sorokine, directeur van het organisatiecomité, aan nieuwsagentschap Ria Novosti. “Daarnaast willen wij ook graag buitenlandse fans ontvangen en dat werd alvast niet geweigerd door de autoriteiten. We zijn er zeker van dat de wedstrijden kunnen plaatsvinden met een minimum aan restricties.”

Het Krestovskistadion in Sint-Petersburg heeft een capaciteit van 61.000 toeschouwers. De Rode Duivels kennen het architecturale pareltje maar al te goed, want op het WK van drie jaar geleden veroverden ze er brons tegen Engeland, enkele dagen nadat ze er met 0-1 hadden verloren van Frankrijk in de halve finales. Ook de EK-kwalificatiewedstrijd tegen de Russen van eind november 2019 werd er afgewerkt.

Op EURO2020 spelen de Rode Duivels de groepswedstrijden tegen Rusland (12 juni) en Finland (21 juni) in Sint-Petersburg. Tussendoor wijken ze uit naar Kopenhagen om het op te nemen tegen Denemarken (17 juni). In totaal worden in Sint-Petersburg drie groepswedstrijden en een kwartfinale afgewerkt.

© BELGAIMAGE

Beslissing UEFA

Na de zware tweede coronagolf die het land afgelopen winter teisterde, zijn er in Rusland amper nog coronamaatregelen van kracht. De landsgrenzen zijn voor buitenlanders momenteel echter nog hermetisch afgesloten. Uit demografische statistieken blijkt dat het afgelopen jaar ongeveer 200.000 inwoners gestorven zijn aan de gevolgen van het coronacijfers. Volgens de officiële cijfers van de overheid gaat het om 100.000 overlijdens.

De beslissing komt er een week nadat de Europese Voetbalconfederatie UEFA bekendmaakte geen lege stadions te willen tijdens EURO 2020, dat vanwege de coronapandemie al met een jaar moest worden uitgesteld. Organisatoren staan zo met de rug tegen de muur om toch toeschouwers toe te laten, anders dreigen ze hun wedstrijden kwijt te spelen. Begin april moeten de twaalf gastlanden aan de UEFA laten weten hoeveel toeschouwers ze komende zomer verwachten te kunnen ontvangen in hun stadions. Daarnaast moeten ze een ‘back-upscenario’ indienen.

Het Uitvoerend Comité van de UEFA vergadert op 19 april over EURO2020, aan de vooravond van het jaarlijkse congres in Montreux.