Buurt wordt al jaren geteisterd door halsstarrige pestkop: “Hij rammelt met brievenbussen en staart naar binnen”

De inwoners van een wijk in het Britse Northamptonshire zitten iedere lente met de handen in het haar omdat ze geteisterd worden door een halsstarrige pestkop. Een “asociale” zwaan maakt hen het leven zuur door naar binnen te staren, de weg te versperren en met brievenbussen te rammelen. Dat laatste soms drie uur aan een stuk. “Ik word er helemaal gek van”, aldus een bewoner. “Het geluid weergalmt door heel mijn huis.”

De buurtbewoners hebben geen flauw idee wat de zwaan - die Cédric heet - bezielt. De sierlijke vogel woont in een nabijgelegen vijver, maar trekt er tijdens de lente iedere dag op uit om de mensen in de buurt te irriteren. Volgens de dierenbescherming zoekt de zwaan insecten aan de binnenkant van de brievenbus. “Maar daar zitten helemaal geen insecten”, aldus de slachtoffers van de pestkop.

“Ik heb al van alles geprobeerd om Cédric weg te jagen”, zegt Stephen Legg (70). “Ik wilde hem afschrikken met ultrasoon geluid, maar hij lijkt daar net van te houden. Telkens ik het geluid aanzet, nestelt hij zich nog meer in mijn voortuin. Wat een verspilling van geld.” Legg heeft ook al geprobeerd om zijn voordeur volledig af te dekken, maar dat is niet zo praktisch. “En niet leuk voor de postbode en de melkboer.”

Cédric begint met zijn pestgedrag als de lente in het land is en houdt pas op als de zomer begint. “Dan zien we hem niet meer voor de rest van het jaar”, aldus Legg. “Dus zal ik nog enkele maanden maar met een gesloten deur moeten leven en de post ontvangen via het raam van de serre. Het veroorzaakt verdomd veel hinder en het is erg bizar gedrag voor een zwaan.”

