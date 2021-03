Gemeente vraagt verenigingen om activiteiten tijdelijk stop te zetten

De gemeente Nieuwerkerken vraagt aan lokale verenigingen om hun activiteiten stop te zetten tot en met vrijdag 2 april. Reden is de coronabesmetting in de basisschool van Wijer, waar na enkele leerkrachten en nu ook leerlingen positief hebben getest op corona.

“De kinderen van deze school zijn ondertussen getest en op basis van deze uitslag is er beslist om alle activiteiten op het grondgebied van Nieuwerkerken te annuleren van 24 maart tot en met 2 april 2021. We vragen daarom alle verenigingen om hun activiteiten tijdelijk stop te zetten tot en met 2 april, om zo hopelijk de verdere verspreiding tegen te gaan” zo liet het gemeentebestuur aan alle verenigingen weten. Enkele daarvan hebben alvast maatregelen genomen. De Chiro Meisjes Wijer hebben besloten om hun activiteiten stop te zetten tot en met zondag 4 april. Basketbal Nieuwerkerken stopt alle trainingen en activiteiten tot 2 april. Ook dansschool SCJ Dance organiseert geen danslessen meer tot 2 april. Chiro eNWéKa plant komend weekend geen activiteiten: “We luisteren naar onze gemeente en doen voor een weekje de boeken toe. We zijn wel grootse dingen aan het plannen voor ons 15-jarige bestaan, namelijk een coronaproof Feestweek. Hier gaan we nu even meer tijd in steken”, zo klinkt het bij de leiding.

