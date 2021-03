61 procent van de jongeren zegt vandaag financiële moeilijkheden te ervaren, bij één op de vijf gaat het zelfs over zware financiële problemen. Dat blijkt uit een bevraging van bankenfederatie Febelfin. In een gelijkaardige bevraging een jaar geleden gaf 45 procent van de jongeren nog aan in financiële moeilijkheden te zitten, en 13 procent had het over zware financiële problemen.