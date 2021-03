VIDEO. Toeschouwer filmt hoe tollende racewagen op haar afkomt en in het publiek belandt

Drama tijdens een dragrace in de Amerikaanse staat North Carolina. Een van de racewagens belandde er in het publiek en raakte een van de toeschouwers. Een vrouw die het voorval zelf filmde.

De piloot van een Ford Mustang verloor vlak na de start de controle over het stuur op de Wilkesboro Dragway. De wagen ging over de kop en knalde over de vangrail het publiek in. De 22-jarige Amber Garner brak haar arm op vier plekken en belandde in het ziekenhuis.

“Er waren twee auto’s aan het racen en eentje verloor de controle”, aldus de Amerikaanse bij Fox 8. “Ik was toen net aan het filmen. We wilden eigenlijk naar huis gaan, maar ik wilde nog één race meepikken. De wagen raakte de vangrail waar ik stond te kijken, ging erover en raakte mij op mijn arm. Ik viel meteen op de grond en verloor mijn bewustzijn. Ik dacht initieel dat mijn arm eraf was.

Intussen werd er een inzamelactie op poten gezet voor Garner. “Ze heeft nog meerdere operaties nodig en een verdere behandeling voor haar arm”, aldus haar zus Ashley.