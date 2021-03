Dolfijnen gefilmd in de rustige kanalen van Venetië: “Ze brengen vreugde in een donkere periode”

In de beroemde kanalen van Venetië zijn deze week twee dolfijnen gefilmd, een volwassen dier en een jongere dolfijn. De historische stad is sinds een week weer een rode zone, waar strikte maatregelen tegen het coronavirus gelden. Daardoor varen er minder boten in de kanalen, wat de waterkwaliteit ten goede komt. “De dolfijnen brengen vreugde in een donkere periode”, aldus Luca Folin die de zeezoogdieren filmde. “Ik ben blij dat ze een glimlach op ieders gezicht toveren.”