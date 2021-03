Een ernstig getraumatiseerde hond uit Syrië (op de voorgrond) heeft in Stramproy eindelijk zijn rust gevonden. — © Jeroen Kuit

Een hond zonder knieschijven, een gans met X-benen en een cowboypaard met spat. Dieren zonder schijn van kans op herplaatsing, krijgen een plek bij boerderij Hurmes in Stramproy, net over de grens in Nederlands-Limburg.