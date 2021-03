Noodopvang kan voorrang geven aan bepaalde groepen

De noodopvang die de Vlaamse regering samen met de lokale besturen op poten zet, zal voorrang kunnen verlenen aan bepaalde groepen zoals kinderen uit kwetsbare gezinnen of kinderen van ouders uit essentiële beroepen. Dat hebben Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) en minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) bekendgemaakt. Lokale besturen zullen ook opnieuw kunnen rekenen op een financiële compensatie van 30 euro per dag en per kind.