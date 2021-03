Lukaku en Alderweireld willen niet klagen over slecht veld: “Maar het was niet evident om hier te spelen”

De Rode Duivels zijn goed begonnen aan hun kwalificatiecampagne voor het WK 2022 in Qatar. Woensdagavond versloegen de troepen van bondscoach Roberto Martinez Wales met 3-1 in het King Power aan Den Dreef Stadion in Leuven. Harry Wilson (11.) zorgde voor de wake-upcall. Kevin De Bruyne (22.), Thorgan Hazard (28.) en Romelu Lukaku (73. pen) stelden orde op zaken.