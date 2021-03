14 linken waarom Johan Cruijff ook vijf jaar na zijn dood nog steeds verder leeft

“In zekere zin ben ik waarschijnlijk onsterfelijk.” Legendarische woorden van de even legendarische voetballer Johan Cruijff. Vandaag, 24 maart 2021, is hij vijf jaar overleden. Maar toch had de allergrootste voetballer ooit van Nederland wel degelijk gelijk met zijn uitspraak. Hij leeft immers nog steeds verder in de voetbalwereld. Daarom veertien -een verwijzing naar zijn iconische rugnummer- nog steeds actuele linken naar Johan Cruijff.