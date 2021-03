Over stilte valt niet veel te weten, zou je denken. Dat is het ‘m net met stiltes: ze zijn meestal vrij...juist, ja. Maar donderdagavond gaat Kobe Ilsen in #weetikveel bij verschillende mensen te rade over de effecten die stiltes op mensen kunnen hebben. Zo trekt hij met Stefaan Degand, een van de luidste acteurs van ons land, naar het stilste gebied van Vlaanderen.