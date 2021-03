In de straten van De Panne kon Jasper Philipsen voor het eerst dit seizoen een spurt rijden zoals hij dat wou. Met resultaat, de Hammenaar knalde in de schaduw van de ongenaakbare Sam Bennett naar de tweede plek. Zijn eerste podiumplaats voor Alpecin-Fenix. “Dit is een mooie opsteker, maar ik spurt niet voor een tweede plaats.”