Op de E313 is er woensdagavond laat nog stevige verkeershinder richting Hasselt door een brandende vrachtwagen ter hoogte van Ranst. Het Vlaams Verkeerscentrum vraagt om de omgeving te vermijden en over langere afstand van Gent richting Hasselt om te rijden via Brussel. De vrachtwagen was geladen met hooi en dat veroorzaakt al uren een enorme rookontwikkeling.