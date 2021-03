Sarah Raymaekers (34) opende pas dinsdag haar nagelnieuwe kapperszaak in Nieuwerkerken, maar die moet al meteen dicht. — © Sven Dillen

NIeuwerkerken

“Ik ben pas sinds dinsdag open en ik moet al sluiten”, zucht Sarah Raymaekers (34) in haar nagelnieuwe kapsalon in Nieuwerkerken. Naast de kappers gaan ook andere contactberoepen, zoals schoonheidssalons en tattooshops, opnieuw op slot. En dat al voor de derde keer in één jaar.