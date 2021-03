Voortaan vier ‘pamperbanken’ in Zonhoven

“Het gaat eigenlijk om grote inzameldozen die we met de financiële steun van de Rotary Club Zonhoven hebben kunnen aankopen,” legt schepen van welzijn Frank Vandebeek (Open VLD) uit. “Ons ‘Huis van het Kind’ steunt al langer gezinnen met kinderen die het financieel moeilijk hebben. Nu gaan we dus ook helpen met het verdelen van luiers. Wie bijvoorbeeld een voorraadje over heeft, kan ze altijd schenken. Je vindt de inzamelpunten aan kleuterschool de ‘Kleurdoos’, het consultatiebureau ‘Wiegwijs’ (het vroegere Kind en Gezin) en bij de St. Vincentiusvereniging. Een aantal boxen zullen nog tussen de lagere scholen van Zonhoven reizen.” De ingezamelde luiers worden trouwens samen met de Werkmix in pakketjes verdeeld, en bij zorgbehoevende gezinnen gebracht. “Ook daar dragen we een financieel steuntje aan bij,” legt Bart Heleven van Rotary Club Zonhoven uit. TR