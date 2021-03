Nieuwe dierenpolitie pakt bij allereerste interventie levensgevaarlijke slangen op bij 18-jarige in Dilsen-Stokkem. — © TV Limburg

De dierenpolitie van de zone CARMA heeft op haar eerste dag 27 gevaarlijke gifslangen in beslag genomen. Een 18-jarige jongen in Dilsen-Stokkem hield de slangen als huisdier in zijn tuinhuis. Medewerkers van het Natuurhulpcentrum kwamen ter plaatse om de gevaarlijke reptielen veilig te vervoeren.