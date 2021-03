En we blijven nog even in Tongeren want na dertig jaar komt er eindelijk een omleidingsweg die de ring ontlast. De Maastrichtersteenweg wordt doorgetrokken tot de Bilzersesteenweg. Daarmee komt eindelijk een einde aan het sluipverkeer door het centrum en wordt het station gespaard van de zware tientonners. Het Tongerse centrum en de wallen wordt op die manier fietsvriendelijker.