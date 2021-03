Zo zorg je zelf voor hippe nagels nu de nagelsalons weer dicht zijn

Ja, wij leggen onze nagels ook liever in de handen van een professional. Maar nu de kappers en nagelsalons weer gesloten zijn, kan je deze nail art makkelijk zelf creëren met hulpjes die je in huis hebt.

1. De minimalistische stip

Knip de punt van een satéstokje en gebruik dat stokje dan om bolletjes op je nagel te stempelen. Eén zwart bolletje (of een ander kleurtje) op nude nagels oogt erg sober. Verschillende bolletjes zorgen voor een vrolijke stippenlook. Werk af met een topcoat. Je kan met deze techniek ook makkelijk bloemetjes stempelen.

www.instagram.com/p/CMaEY1-h4b2/

https://www.instagram.com/p/CMaEY1-h4b2/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

2. De half-dip mani

© @dont.do.nails

Een French manicurevariant waarbij de onderste nagelhelft in kleur lijkt te zijn gedoopt. Geef je nagels een laagje basecoat of een nude kleurtje. Plak op de bovenste helft van elke (droge!) nagel een stukje plakband en lak de onderste helft in een kleur naar keuze. Wanneer de lak bijna droog is, haal je de plakband voorzichtig weg. Werk af met een laagje topcoat.

https://www.instagram.com/reel/CD50QCNg5cK/

3. De seventieswave

© @dont.do.nails

Lak je nagels in de gewenste kleur. Wacht tot die goed droog is. Met een ander kleurtje teken je een golf. Houd het nagellakborsteltje op zijn kant en teken een golfpatroon van de nagelriem naar de nagelrand. Je kan ook met verschillende kleurtjes en golven werken. Afwerken met een laag topcoat.

https://www.instagram.com/reel/CMbxS_9BWlm/