Zwangere Maureen Vanherberghen geeft zich bloot in lingeriecampagne

Presentatrice en zangeres Maureen Vanherberghen (33), die haar eerste kindje verwacht met Sieg De Doncker, poseert in lingerie voor het Belgische PrimaDonna. “Het is spannend om mijn lichaam en borsten te zien veranderen”, zegt ze in een persbericht.

Maureen Vanherberghen is blij dat ze een van de boegbeelden van de nieuwe campagne is en wil een body positive-boodschap uitdragen. “Ik wil laten zien dat je fier moet zijn op je lijf, ook al zijn er dagen waarop je onzeker bent. Door voor die lens te staan in lingerie wil ik aan andere vrouwen tonen dat het prima is om trots te zijn, ook op je boobs, hoe ze er ook uitzien”, zegt ze.

Verder vindt ze haar zwangerschap een heel avontuur. “Ik vind het spannend om mijn lichaam en borsten te zien veranderen. Het is absurd dat er een klein wezentje in mijn buik aan het groeien is en sta er nog elke dag van versteld wat een vrouwenlijf kan.”

Weetje: in de campagne krijgt de aanstaande mama gezelschap van haar familie en iemand van op de werkvloer. Qmusic-collega Inge De Vogelaere, haar zus Mélissa en haar tante, Nancy, poseerden ook voor de camera. “Bij ons in de familie heeft bijna iedereen grotere borsten (PrimaDonna focust op lingerie voor dames met een grotere lingeriemaat, red.) De generatie boven ons van mijn mama en tantes, heeft nog steeds de neiging om hun bloesjes tot bovenaan dicht te knopen. Maar mijn zus en ik stimuleren hen dan altijd om wat meer prijs te geven. Een mooi decolleté mag je laten zien, toch?”