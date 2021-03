Het vroegere hoofd van de Amerikaanse vaccinatiecampagne, Moncef Slaoui, is door het farmabedrijf GSK ontslagen bij filiaal Galvani Bioelectronics wegens seksuele intimidatie, zo berichten Amerikaanse media. Slaoui is Marokkaan van geboorte, maar studeerde, werkte en leefde meer dan dertig jaar in ons land.