Duitse man gooit brandbommen naar gemeentehuis uit frustratie voor coronamaatregelen

Een dertiger die dinsdagavond brandbommen in de richting van het gemeentehuis van Delmenhorst gooide, deed dat uit frustratie over de coronamaatregelen. Dat meldt de Duitse politie woensdag.

De man verklaarde zijn motieven tijdens een verhoor, al onderzoekt de politie ook nog andere mogelijke aanwijzingen. Later op woensdag beslist het openbaar ministerie van Oldenburg of de man aangehouden blijft.

Dinsdagavond omstreeks 22u30 gooide de dertiger verschillende benzinebommen naar een overheidsgebouw in Delmenhorst. De brand zorgde voor zware schade in een zaal in het gebouw, maar de brandweer kon erger voorkomen.

De man had geen strafblad, maar stond bij de autoriteiten wel bekend voor het overtreden van de coronamaatregelen.

