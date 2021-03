Op straat gespot in Maasmechelen: shop de outfit van rondreizend model Damian

Onze fotografe spot elke week een bijzondere outfit op straat. Deze keer: Pools model Damian Sokolowski (23) uit Ozarowice, in de Layensweg in Maasmechelen.

MIJN STIJL “Casual streetfashion. Goede basics in combinatie met tweedehandskleding.”GUILTY PLEASURE “Kleurrijke sokken met leuke prints. Toen ik laatst op mijn bed zat en naar al mijn sokken keek, kwam ik ineens tot het besef dat het er vast meer dan 40 paar zijn. Waarom heb ik zoveel sokken nodig?, dacht ik bij mezelf.” (lacht)INSPIRATIEBRON “Mijn hele familie heeft een gekke stijl, zelfs mijn grootvader. Hij kweekt paarden in de bergen en staat bekend in het dorp om het feit dat hij zichzelf en zijn paarden opkleedt in de weekends en zo de stad in trekt.”STIJLICOON “Dat heb ik niet echt, maar de songs van Ariana Grande en Beyoncé zijn mijn redding op donkere dagen.”IK KOM NIET BUITEN ZONDER “Heuptasje. Zo heb ik altijd mijn gsm, zonnebril, aansteker, portefeuille en de foto van mijn mama bij.”FAVORIETE LABELS “Versace en Dior. Modeshows lopen voor Dior is mijn grote droom, Versace heb ik al gedaan.”FAVORIETE WINKELSTAD “Milaan.”

© Anja Blevi

Gouden oorring met kruisje bij Apart

Jas Zara

Gestreept hemd H&M

Broek H&M

Riem Bershka

Sokken H&M

Schoenen Zara

Fanny pack Kendall & Kylie, gekocht in Los Angeles