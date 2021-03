Hermans, Vansevenant en Van Wilder tonen zich bergop in Coppi e Bartali, zege is voor Vingegaard

Jonas Vingegaard heeft de eerste pittige bergrit in de Italiaanse rittenkoers Settimana Internazionale Coppi e Bartali gewonnen. De 24-jarige Deen van Jumbo-Visma, die vorige maand ook al een bergetappe in de UAE Tour won, klopte INEOS-kopman Ivan Sosa in een sprintje. De Belgen deden het overigens uitstekend. De ervaren Ben Hermans (34) kwam als vierde boven, net voor de toptalenten Mauri Vansevenant (21) en Ilan Van Wilder (20).