TREND. Kleurrijke ringen uit je kindertijd

Kleurrijke ringen met kinderlijke accenten: wie zelf jong was in de jaren 90 kent ze zeker nog. Nu is het moment aangebroken om ze opnieuw rond je vingers te schuiven, naar het voorbeeld van je vroegere zelf. Of naar dat van wereldsterren Kylie Jenner, Dua Lipa en Bella Hadid.

Als het aan bovengenoemde beroemdheden ligt, is de juwelentrend voor komende zomer bekend. Ze zijn allemaal fan van opvallende ringen in plastic, klei of hars en houden het allesbehalve sober aan de handen. Verschillende sieraden aan meerdere vingers, dat kan. Kleurrijke accenten aan vijf verschillende vingers? Ook goed. En dat nog in combinatie met een even kleurrijke manicure - heel graag.

Om het allemaal nog een beetje frivoler te maken, voegen sommige merken extra accenten toe aan de plastic ontwerpen. Denk aan vlinders, bloemen of glinsterende stenen. Geen exemplaren van vroeger meer liggen, dan koop je tegenwoordig bij veel ketens een ontwerp voor een schappelijke prijs.

De trend is ook terug te vinden in het assortiment van luxemodemerken. Onder meer Bottega Veneta heeft een interpretatie van de kinderlijke ring in het gamma. Het gaat om een zilveren ring met plastic look en ingewerkte kristallen. Het Spaanse merk La Manso, drie jaar geleden opgericht door Adriana Manso, wijdt de collecties dan weer volledig aan sieraden uit gerecycleerd plastic met prijzen die netjes onder de honderd euro blijven.

