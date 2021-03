Marc Van Ranst: “Als we maatregelen optellen met vaccinaties, hoop ik dat we er komen”

Doel van de maatregelen is volgens Van Ranst tweeledig: ervoor zorgen dat een nieuwe golf vermeden wordt of zo klein mogelijk blijft, en de curve naar beneden krijgen. “Als we op een hoog plateau blijven zitten, is contacttracing niet mogelijk. De curve moet naar beneden”, zegt hij. “Het zal nog even duren vooraleer we resultaten van de nieuwe regels zien, maar dit zou het begin van de derde golf toch moeten kunnen ombuigen.”

De vorige maatregelen hebben zeventien weken lang goed gewerkt, maar zijn volgens de viroloog niet voldoende voor de Britse variant van het coronavirus. “De nieuwe maatregelen zullen ons al in een betere positie zetten”, meent hij. De maatregelen in combinatie met de paasvakantie en de vaccinatie, zouden ons vooruit moeten helpen, aldus Van Ranst.

“Ons gedrag is bepalend”

Belangrijk daarbij is dat er voldoende handhaving komt. “Het is nog afwachten hoe dit gecontroleerd gaat worden, maar de maatregelen mogen alvast geen dode letter blijven. Ons gedrag is bepalend, wij zijn de cijfers.”

De viroloog durft niet te zeggen of vier weken “paaspauze” voldoende zal zijn om de curve naar beneden te krijgen. “We kijken beter naar de cijfers, maar de vooropgestelde doelen lijken moeilijk haalbaar”, zegt hij. “We zullen er goed over moeten nadenken hoe we deze paasvakantie gaan inplannen.” Massaal naar de zee of dierenparken trekken, is volgens Van Ranst geen goed idee.