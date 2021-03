Ondernemers kwaad na Overlegcomité: “Waar blijft exponentiële curve van vaccinatie?”

LEES OOK. Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) misnoegd door beslissing Overlegcomité: “Kinderen treffen om winkels open te houden, onbegrijpelijk”

Bijkomende controlemaatregelen dringen zich inderdaad op, beseft het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). “Maar we stellen ons ernstige vragen bij de nieuwe lockdown die de bedrijfswereld opnieuw hard treft”. Vooral het feit dat niet-essentiële winkels enkel nog op afspraak mogen openen, ligt op de maag. “Sinds de heropening van de niet-essentiële winkels in december, zagen we geen noemenswaardige stijgingen van het aantal coronagevallen in de maanden die erop volgden ... tot men de buitenbubbel verhoogde tot tien”, klinkt het.

De werkgevers richten de blik op de vaccincampagne. Want om de coronacurve zo snel als mogelijk om te buigen, moet die versnellen, alsook moeten de contacten maximaal beperkt worden.

“Eén jaar na het uitbreken van de pandemie, moeten we helaas vaststellen dat de verspreiding van het virus opnieuw sterk stijgt. Opnieuw wordt daardoor een deel van het bedrijfsleven zwaar op de proef gesteld”, besluit VBO-topman Pieter Timmermans. “Daarom een heel uitdrukkelijke vraag: in plaats van de besmettingscurve zouden we veel liever de vaccinatiecurve exponentieel zien stijgen! Enkel via een versnelde 24/7-vaccinatiestrategie kan het beloofde perspectief van een normalisering van de economie vanaf 1 mei verzekerd worden”, dixit de CEO van het VBO.

Unizo: “Maatregelen zijn nieuwe mokerslag”

Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van ondernemersorganisatie Unizo, noemt de maatregelen “een nieuwe mokerslag voor handelaars”. Hij vraagt extra steun, bijvoorbeeld in de vorm van een heropstartpremie.

Vanaf zaterdag mag in niet-essentiële winkels enkel nog op afspraak gewinkeld worden. De niet-medische contactberoepen, zoals kappers en schoonheidsspecialisten, moeten weer dicht. “We zijn zwaar aangeslagen”, zegt Van Assche. “De winkels zijn nog maar open sinds 1 december, de contactberoepen nog maar een dikke maand of drie weken. De winkels hebben een slecht seizoen en slechte soldenperiode achter de rug. Iedereen zit op zijn tandvlees. Alle reserves zijn aangesneden, en dan komt dit er nog eens bij.”

Van Assche vindt het wel goed dat niet alleen de ondernemers een inspanning moeten leveren. “We hadden er vorige week al op gewezen dat er vooral besmettingen waren bij kinderen en jongeren”, zegt hij. “Laat ons deze inspanning nog een laatste keer doen, om daarna weer vooruit te gaan.”

Dat handelaars toch nog omzet kunnen draaien op afspraak, vindt Van Assche een lichtpunt. Net als het feit dat het met twee mag. Dat is bijvoorbeeld belangrijk voor verkopers van auto’s, meubels of herenkleding, luidt het.

Maar Unizo wil dat winkels die voor winkelen op afspraak kiezen, dat kunnen combineren met financiële steun. “Alleen op afspraak werken, is immers niet rendabel en niet voor iedereen te organiseren”, zegt Van Assche. Bovendien pleit Unizo voor nog extra steun voor de zwaarst getroffen zelfstandigen. Dat kan onder de vorm van een heropstartpremies of een vrijstelling van lasten, luidt het.

NSZ: “130.000 zelfstandigen voor schut gezet”

Ook het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) begrijpt dat “doortastende maatregelen nodig zijn” om de viruscirculatie terug te dringen, maar is niet te spreken over het sluiten van de contactberoepen en het feit dat niet-essentiële winkels enkel op afspraak mogen werken. “Zelfstandigen zijn alweer het slachtoffer van de beslissingen van vandaag, die helemaal op niets zijn gebaseerd. Geen enkele studie wijst uit dat de broeihaard bij hen ligt. Dit is symboolpolitiek die op niets gestoeld is.”

Begrip voor extra maatregelen is er zeker nu het virus weer piekt, maar NSZ is niet te spreken over het feit dat de winkels en de contactberoepers opnieuw het slachtoffer zijn van de nieuwe verstrengingen. “Het nieuwe omzetverlies kunnen ze nooit meer goedmaken. Dat is gewoonweg lachen met hen, een nieuwe mokerslag. De niet-essentiële winkels zijn al ruim drie maanden gesloten geweest. Winkelen op afspraak is niet rendabel, zelfs niet met twee personen uit dezelfde bubbel. Het is dus essentieel dat alle steunmaatregelen moeten behouden blijven.”

“De contactberoepers zijn nog maar ruim drie weken open en worden opnieuw geviseerd. Nochtans werd er beloofd dat zij sowieso mochten open blijven na heropening. Het is bijzonder jammer dat deze belofte gebroken wordt. Bovendien is ook deze beslissing helemaal op niets gebaseerd. Geen enkele studie wijst uit dat de broeihaard bij zelfstandigen ligt. Dit is symboolpolitiek die op niets gestoeld is. Wij hadden net gehoopt dat de overheid het probleem zou oplossen waar het zich stelt –de impact van de kinderen en jongeren blijkt enorm – en ging inzetten op een aanzienlijke versnelling van het vaccinatieproces.”

“Overheid moet ook zélf met resultaten komen”

De nieuwe maatregelen van het Overlegcomité leiden voor Voka een nieuwe lockdown in. Die is de laatste kans in de strijd tegen het coronavirus, aldus de Vlaamse werkgeversorganisatie. De overheid vraagt zeer forse inspanningen, dus moet die ook zelf met resultaten komen, dixit Voka. Hoe de vaccinatie nu verloopt, is “onvoldoende”.

“Een overheid die nooit geziene inspanningen vraagt van haar bevolking, moet ook zélf met resultaten komen”, zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens. “Wat we nu zien, is onvoldoende. België staat achteraan op de Europese vaccinatieranglijst.” De huidige vaccinatiestrategie is niet de snelste weg, klinkt het. Indien wetenschappelijk verantwoord moet een “éénprikstrategie” overwogen worden.

Daarbij pleit Maertens ook voor het strategisch inzetten van snel- en zelftesten. Ook op dat vlak “zitten we in de staart van het Europese peloton”.

Ook onderstreept Voka erop dat de “nieuwe lockdown opnieuw een grote economische impact zal hebben”, met name voor de niet-essentiële winkels. De maatregelen maken slachtoffers onder de Vlaamse ondernemingen, kijkt de werkgeversorganisatie ook bijvoorbeeld naar de kappers en niet-medische contactberoepen.