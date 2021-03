Nu we dankzij die eerste lockdown allemaal ons eigen brood kunnen bakken, rijst er een andere hype in donkere keukenhoekjes. Daarin duiken zelfgekweekte zwammen op. Mooi om naar te kijken, eens volgroeid geschikt om op te eten … We vertellen je alles wat je moet weten om de paddenstoelenhype aan te pakken als een pro.