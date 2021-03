Een engelenstemmetje. Zo complimenteerde Natalia haar ooit in The voice. Maar het was Regi die haar carrière vorig jaar definitief lanceerde via de monsterhit Kom wat dichterbij. Olivia Trappeniers (23). Eerst zingend als OT, nu als Olivia, en net een toffe, eerste single uitgebracht. Hoogsensitief, glutenvrij en dromend van een leven in Amerika.