Naomi Osaka zegt af voor graveltoernooi in Stuttgart

De Japanse nummer twee van de wereld, momenteel aan de slag in de WTA 1.000 van het Amerikaanse Miami, start haar Europees gravelseizoen pas in mei.

De 23-jarige Osaka is dit jaar nog ongeslagen, na winst in de Australian Open. In het voorbereidingstoernooi in Melbourne trok ze zich terug in de halve finales.

Het toernooi van Stuttgart geldt als voorbereidingstoernooi op Roland Garros. Belgische tennissters staan er momenteel niet op de plaatsingslijst.