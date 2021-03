Serena Williams treedt in de voetsporen van Club Brugge

Deze week werd namelijk bekend dat ze met het Amerikaanse Velo3D naar de beurs trekt. Dat is een bedrijf gespecialiseerd in 3D-printing. Williams doet dat via Jaws Spitfire Acquisition (JSA), een soort investeringsvehikel waar ze onlangs toetrad tot de raad van bestuur.

JSA haalde eind vorig jaar 300 miljoen dollar op en besloot te investeren in Velo3D. Daardoor is JSA nu 1,6 miljard dollar waard en rijp voor de beurs, net als Club Brugge onlangs deed.

Williams neemt overigens niet deel aan het WTA-toernooi van Miami, dat dinsdag van start ging. De voormalige nummer een van de wereld onderging onlangs een tandheelkundige operatie en ondervindt daar nog hinder van. “Het is heel jammer, want Miami is mijn thuis en het is een speciaal toernooi voor mij”, vertelde Williams. “Ik kijk ernaar uit om het volgend jaar weer te spelen.”