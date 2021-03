Genk

Een 28-jarige Duitser kreeg woensdag voor de Tongerse rechtbank een celstraf van veertig maanden voor een gewapende overval in Genk. Hij sloeg de eigenaar van de woning waar hij binnenviel met een ijzeren staaf op het hoofd in opdracht van hun gezamenlijke ex-vriendin (27). Het doel was om de BMW van het slachtoffer te stelen.