PBA-profliga

Profbiljarter Eddy Leppens is sinds vorige week terug van een reis van drie maanden naar Zuid-Korea. De Lommelaar nam in hoofdstad Seoel deel aan de tornooien en wedstrijden in de PBA-profliga, maar maakte ook kennis met de soms vreemde kantjes van het Aziatische land. Wij mochten meekijken in het uitgebreide fotoboek van Eddy en vrouw Andrea.