Voetballers beleven “moment van angst” nadat gewapende rebellen bus tegenhouden op weg naar interland

De nationale ploeg van Belize beleeft momenteel bange tijden in Haïti. Belize is er op bezoek om een WK-kwalificatiewedstrijd te spelen, maar de spelers werden maandag voor korte tijd tegengehouden door gewapende opstandelingen. In Haïti geldt sinds 18 maart de noodtoestand. Het land verkeert in een politieke en economische crisis. Bepaalde gebieden van het land worden gecontroleerd door bendes die zich bezighouden met ontvoering en afpersing en openlijk de politie uitdagen.