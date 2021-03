Nieuwe liefde voor echtgenote van Martien Meiland

Hoewel ze op papier weer getrouwd is met Martien Meiland, heeft Erica Renkema een nieuwe liefde gevonden in privédetective Sander van Betten. Beiden zien de wereld momenteel door een roze bril.

Er komen steeds meer Meilandjes bij. Behalve de nieuwe liefde van dochter Maxime – en de baby die zij verwacht met vriend Leroy – is ook moeder Erica verliefd. Al sinds enkele maanden hangt er liefde in de lucht met de Zwolse privédetective Sander van Betten (60). Sander houdt zich in het dagelijkse leven bezig met het vangen van dieven, het volgen van vreemdgangers en andere zaken. Overigens was hij ook zelf eens onderwerp van grootschalig politieonderzoek en leefde hij jarenlang in de angst in de cel te belanden.

Anonimiteit opgeven

Sander, Hagenaar van geboorte, maakt deze week zijn opwachting in Chateau Meiland als het nieuwste gezicht binnen het gezin. Erica en Sander zijn al dik zes maanden samen, maar hielden hun romance achter de hekken van hun – inmiddels verkochte – huis voor de buitenwereld verborgen. Het feit dat hij nu toch aan het grote publiek wordt voorgesteld, geeft te kennen dat hij door de familie is goedgekeurd. Erica en Martien hebben er namelijk nooit een geheim van gemaakt, voordat zij aan hun tweede Franse avontuur begonnen, op papier getrouwd te zijn. Tegelijk staan de twee open voor een nieuwe liefde. In hun boek zeggen ze onomwonden dat deze ook altijd welkom is, míts hij door alle leden binnen het gezin ’oké’ wordt bevonden.

LEES OOK. Dochters van Martien Meiland krijgen eigen tv-programma met ‘Petit Chateau’

Door zijn relatie met Erica en het open kaart spelen van de familie hierover, levert Sander zijn anonimiteit in. Iets waar hij in zijn beroep, tot dusver, juist altijd veel voordeel uit kon halen. Hij heeft het er echter graag voor over, getuige zijn post op Instagram. “Vandaag nog maar even genieten van mijn vrijheid en redelijke anonimiteit. Alles voor de liefde”, schreef hij twee dagen voordat zijn leven zou veranderen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

()