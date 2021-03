De mooiste mocktail: zo maak je een Pink Billie

Ga zonder scrupules voor deze roze bom op ijs. Het is de kleur van de liefde, herstel, positief denken en gewoon algemene goedgezindheid. Eentje zonder alcohol, maar daarom niet minder fun.

Pink Billie

Voor 2 personen, 15 minuten

Nodig

4 tl groene thee goji-açai (gebruik losse thee, die geeft het mooist de roze kleur)

100 ml kokend water

2 el honing of agavesiroop

ijsblokjes

een paar aardbeien, in schijfjes

400 ml kokosmelk (of kokosdrink)

2 aardbeien voor op de rietjes

Doen

Laat de thee 5 minuten trekken in kokend water. Haal door een zeefje (of gebruik een theepot of glas met zeef). Doe er honing of agavesiroop bij, roer even. Koel de thee snel af met enkele ijsblokjes. Vul twee glazen met ijsblokjes en schijfjes aardbei. Giet in elk glas de helft van de koude thee. Leng aan met kokosmelk. Prik een papieren rietje door een aardbei en knal het in het glas

Best met bessen

Deze frisse mengeling is een gearomatiseerde mix van groene thee met fruit. Heerlijk vooral door de gojibessen en amazone-açai. Wij gebruiken voor dit recept die van bij Holland & Barrett. Je kan ook een andere rode theemengeling gebruiken, iets met bessen en frambozen werkt ook super in dit drankje. Zolang het pink is, word je er blij van!

www.hollandandbarrett.be