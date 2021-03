De Croo: “We hebben gekozen voor de korte pijn: een paaspauze”

Het Overlegcomité is vandaag vervroegd samengekomen omdat de coronacijfers blijven stijgen in het hele land. Er wordt overgegaan tot verstrengingen.

OVERZICHT. Opnieuw een pak strenger: dit heeft het Overlegcomité beslist

“Na een lange periode van stabiliteit zien we ook in ons land dat de Britse variant dominant is geworden’, steekt premier De Croo van wal op de persconferentie. Die is besmettelijker, ziekmakender en dodelijker. “De viruscirculatie is inmiddels weer zo hoog dat de zorg zich afvraagt hoelang we dit nog zullen volhouden.” De extra besmettelijkheid van de virusvarianten leidt ook tot moeilijke situaties in onze buurlanden. Premier De Croo noemt de beslissingen die genomen werden dan ook ‘zeer moeilijk’ en ‘ontgoochelend voor wie rekende op versoepelingen’. Tegelijk benadrukt hij dat het de juiste beslissing is.

“Het Overlegcomité heeft daarom gekozen voor de korte pijn”, klinkt het. De Croo noemt het een ‘paaspauze’, een afkoelingsperiode van vier weken. Te beginnen met het onderwijs: het contactonderwijs gaat al vanaf maandag op schop. Enkel de kleuterscholen blijven open. De geplande paasexamens gaan wel gewoon door. “We hebben deze methode ook toegepast tijdens de herfstvakantie en we hebben toen gezien dat dit geholpen heeft om een moeilijke situatie onder controle te houden.”

Voor het winkelen volgt België het Nederlandse voorbeeld. Niet-essentiële winkels zullen op afspraak moeten werken en laten maar twee bezoekers (uit dezelfde bubbel) toe. Op die manier wordt het zogenaamde ‘funshoppen’ ontmoedigd.

Het verbod op niet-essentiële reizen blijft van kracht tot na de paasvakantie. De controles aan de grens worden opgevoerd.

Telewerk blijft verplicht en zal ook sterker worden gecontroleerd.

Lichtpunten

Premier De Croo wil ook lichtpunten meegeven. “We hebben ons al vier maanden met succes verweerd tegen een derde golf. We gaan die golf nu de kop indrukken”, zegt hij. Hij wijst ook op de vooruitgang die we geboekt hebben met de vaccinaties. ‘Op basis van de huidige leverschema’s zouden we tegen eind mei de 65-plussers en de mensen met medische aandoeningen al een eerste prik gegeven hebben.’ Hij had het aanvankelijk over ‘eind maart’, maar corrigeerde zichzelf later. Vaccineren werkt ook, benadrukt de premier en hij verwijst daarbij naar het succes in de woonzorgcentra.

Het Overlegcomité mikt nog altijd op de zomer voor een zorgelozer leven. “Dat zal afhangen van de vaccinaties, maar ook met ons gedrag.” Hij roept daarom nogmaals op om je aan de basisregels te houden: beperk je contacten en respecteer de hygiënemaatregelen.

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) noemt de maatregelen een “grote opdoffer”. Toch ziet ook hij geen andere uitweg. “Het zijn stuk voor stuk harde maatregelen, maar ze zijn ook beperkt in de tijd.” Hij roept daarom om opnieuw een inspanning te leveren: “We hebben dat in het verleden al zeer goed gedaan.” Als perspectief wijst hij op de vaccinatiegraad onder 65-plussers en mensen met een onderliggende aandoening: “Als we al die meest kwetsbare mensen gevaccineerd hebben, zal er meer mogelijk zijn.” Kortom, er is licht aan het einde van de tunnel.

Midden van het Europese peloton

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) waarschuwt voor het gevaar van het virus. “We zien jongere mensen in de ziekenhuizen dan voorheen. En er stromen meer patiënten door naar intensieve”, drukt hij zijn ongerustheid uit. “Als het zo doorgaat, hebben we op die afdeling over vijf dagen al 800 covid-patiënten.”

Vandenbroucke benadrukt ook dat geen enkele sector met de vinger gewezen wordt. ‘Er zijn geen schuldigen.” De maatregelen worden genomen om contacten te beperken en de verplaatsingen te verminderen. Over dat laatste zegt hij wel dat de Belgen gaan en staan waar ze willen. Dat in tegenstelling tot de eerste lockdown in ons land en de huidige maatregelen in Frankrijk, waar een perimeter is ingesteld.

De minister van Volksgezondheid trekt zich net als zijn collega’s op aan de vaccinatiegraad. “We zitten nu op 11 procent van de bevolking. Na een moeilijke start zitten we nu in het midden van het Europese peloton”, zegt Vandenbroucke. Na de ‘sterke en snelle afkoelingsperiode’ kijkt de minister uit naar de volledige heropening van de scholen en uiteindelijk ook naar de heropening van andere sectoren.