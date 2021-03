Loena Hendrickx plaatst zich voor vrije kür op WK kunstschaatsen

Alles verliep tijdens het korte programma voor de 21-jarige rijdster uit Arendonk, die aan haar vierde WK-toernooi begon, in eerste instantie naar wens. Hendrickx ging vervolgens wel onderuit, maar ze herstelde zich en besloot de oefening met een sterke pirouette. Ondanks die val werd de kür met 67,28 punten gewaardeerd. Vijf punten minder dan haar topprestatie, die zij in oktober in Boedapest realiseerde.

Het WK-toernooi is zeer sterk bezet. Omdat er olympische startplaatsen kunnen worden verdiend, heeft geen land zich afgemeld. Wegens corona ontbraken bij andere schaatstoernooien de Aziatische landen.

Voor zowel coaches Carine Herrygers en Jorik Hendrickx als Loena Hendrickx zelf is het belangrijk dat ze zich in Stockholm plaatst voor de Olympische Winterspelen van volgend jaar. Wie zeker is van het toernooi in Peking kan het seizoen immers rustig opbouwen en hoeft niet al in september te pieken om tijdens de Nebelhorn Trophy alsnog een olympisch startbewijs te veroveren.