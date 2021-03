Instagram vs. realiteit: deze influencers tonen het leven zoals het écht is. — © Noortje Palmers, styling: Farah El Bastani, make-up & haar: Caroline Wardenier & Marlien Echelpoels

Wat is authentiek en wat is fake? Wie toont zichzelf echt en wie niet? Op sociale media is het niet altijd duidelijk. Nochtans zijn ze er wel, de échte realitysterren. De moeders, de carrièrevrouwen of de studentes die hun leven tonen zoals het is. Zonder al te veel filters en met een gezonde dosis zelfspot.