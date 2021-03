Red Flames oefenen in april tegen Noorwegen en Ierland

De Belgische nationale vrouwenvoetbalploeg werkt op 8 en 11 april oefeninterlands af tegen respectievelijk Noorwegen en Ierland, zo maakte de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) woensdag bekend. De interlands worden gespeeld in het Brusselse Koning Boudewijnstadion.

De Red Flames hebben nog een half jaar te overbruggen. In februari waren er al oefeninterlands tegen Nederland en Duitsland. Pas in september start de kwalificatiecampagne voor het WK 2023. Het EK bij de vrouwen moest komende zomer plaatsvinden, maar werd verplaatst naar medio 2022, omdat het EK bij de mannen in juni van dit jaar van start moet gaan.

De laatste confrontatie tussen België en Noorwegen dateert uit 2017. Toen wonnen de Flames op de eindronde van het EK in Nederland met 0-2 van de Noren. De Red Flames en Ierland ontmoetten elkaar de laatste keer in januari 2019, toen won België met 1-0 in een vriendschappelijke match.