DISCUSSIEER MEE. Vind jij dat jongeren het vandaag beter hebben dan vroeger?

Hasselt

Hebben jongeren het vandaag beter dan vroeger? 57 procent van de Limburgers vindt van wel, zo blijkt uit het derde deel van Het Grootste Limburgonderzoek Ooit: Het Zorgrapport. Maar liefst 8.868 Limburgers namen deel aan het onderzoek van Het Belang van Limburg en Universiteit Hasselt. 84 procent van de respondenten vindt bovendien dat jongeren vandaag meer kansen krijgen. Tegelijk zegt 87 procent ook dat ze onder hogere druk staan. 85 procent vindt dan weer dat jongeren vandaag hogere verwachtingen hebben van het leven.

