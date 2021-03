In woonwijken in Heusden-Zolder rijdt 35 procent te snel

Heusden-Zolder

De politie heeft dinsdag snelheidscontroles gehouden op negen locaties. Op de grote verkeersassen en invalswegen werden 1.083 voertuigen gecontroleerd. Daar werden 77 bestuurders geflitst, wat neerkomt op zo’n 7 procent. Tegelijk werd ook een flitstoestel ingezet op de kleinere wegen, in woonwijken met specifieke kenmerken en problemen. In die straten werden 183 bestuurders gecontroleerd op hun snelheid en konden 65 bestuurders betrapt worden op te snel rijden, wat neerkomt op ruim 35 procent.

Een bestuurder werd betrapt aan een snelheid van 92 km/u in de Irislaan waar de snelheid beperkt is tot slechts 30 km/u. Deze bestuurder zal zich later voor de rechtbank moeten verantwoorden en komt in aanmerking voor de intrekking van zijn rijbewijs.

Buiten deze vaststellingen kon ook nog een vrachtwagenbestuurder betrapt worden op het negeren van het tonnageverbod op de M. Scheperslaan. maw