Koningin Elizabeth voor tiende keer overgrootmoeder geworden

De Britse koningin Elizabeth is voor de tiende keer overgrootmoeder geworden: haar kleindochter Zara Tindall is zondag bevallen van een zoontje, meldt Buckingham Palace.

De geboorte van Lucas Philip Tindall was ongewoon: moeder Zara (39) en vader Mike, een voormalig Engels rugby-international, raakten niet op tijd in het ziekenhuis. Het kind kwam dan ook ter wereld op de vloer van de badkamer van het koppel. Ze hadden al twee kinderen: Mia (7) en Lena (2).

Tindall is het tweede kind en de enige dochter van prinses Anne, de dochter van de Queen. De koningin en haar man, prins Philip, laten weten “opgetogen” te zijn met de geboorte, en “kijken ernaar uit hun tiende achterkleinkind te ontmoeten zo gauw de omstandigheden dat toelaten”, aldus een woordvoerder. Het kind is 22ste in lijn voor de Britse troon.