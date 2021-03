Franse krant Le Parisien: “Parijs-Roubaix uitgesteld, organisatoren mikken op seizoenseinde”

De wielerklassieker Parijs-Roubaix (Fra/WorldTour) kan op 11 april niet doorgaan omwille van de verstrengde coronamaatregelen in Noord-Frankrijk, zo meldt de Franse krant Le Parisien woensdag. Volgens het Franse medium wordt die beslissing later vandaag officieel meegedeeld.

Een bevestiging van organisator Amaury Sport Organisation (ASO) is er vooralsnog niet, maar die zou volgens de krant in de loop van de dag nog volgen. ASO zou niet op een volledige afgelasting mikken, zoals vorig jaar gebeurd is na de wereldwijde uitbraak van het coronavirus, maar wel op een verplaatsing van de Helleklassieker naar het seizoenseinde. Eerder werd het seizoen door de Internationale Wielerunie UCI al verlengd tot eind oktober.

De beslissing is een gevolg op de verstrengde coronamaatregelen in Frankrijk. De Franse premier, Jean Castex, kondigde vorige donderdag een nieuwe lockdown af in 16 Franse departementen, waaronder Hauts-de-France. De inwoners van de 16 departementen moeten binnen een straal van 10 kilometer rond hun woning blijven en niet-essentiële winkels moeten de deuren sluiten. Het doorgaan van de Helleklassieker kwam daarmee meteen op de helling te staan.

Philippe Gilbert won in 2019 de voorlopig laatste editie van Parijs-Roubaix.

Afscheid Maarten Wynants

Het uitstel heeft ook invloed op de beslissing van Maarten Wynants. De 38-jarige renner van Jumbo-Visma zou na Parijs-Roubaix een streep onder zijn actieve loopbaan als renner trekken. Daarna gaat hij aan de slag als ploegleider bij zijn huidige team. Wynants verlengde zijn contract nog voor een half seizoen.