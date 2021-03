Nieuwerkerken

Sinds maandag 22 maart was basisschool De Wijzer al gesloten omdat er bij enkele leerkrachten corona werd vastgesteld. Op aangeven van het CLB zijn dinsdag ook alle kinderen getest door een mobiel team van UZ Leuven. De resultaten worden woensdag verwacht. Wel is al beslist dat de school dicht zal blijven tot en met vrijdag 2 april. Ook de afdeling van kinderopvang ’t Bieke in Wijer sluit diezelfde periode.