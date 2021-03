Vermoeide Moise Kean verlaat Italiaanse selectie voor WK-kwalificaties

De Squadra bereidt zich sinds maandag in Firenze voor op de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Noord-Ierland, Bulgarije en Litouwen. Roma-middenvelder Bryan Cristante moest maandag al afhaken. Inter-spelers Alessandro Bastoni, Nicolo Barella en Stefano Sensi zouden na de corona-uitbraak bij hun club woensdag aansluiten.

Bij Polen testte middenvelder Mateusz Klich positief op het coronavirus, zo bevestigde de Poolse voetbalbond (PZPN) woensdag. De speler van de Engelse eersteklasser Leeds United werd in isolatie geplaatst en mist zo al zeker het WK-kwalificatieduel tegen Hongarije, donderdag in Boedapest. Nadien volgen nog de interlands tegen Andorra (28 maart in Warschau) en Engeland (31 maart in Londen). Het zijn de eerste interlands voor Paulo Sousa als bondscoach van Polen.