Véronique Leysen over opvoeden: “Ik probeer alleen in te grijpen als het gevaarlijk wordt”

Breiqueen, koffiebargoeroe en Instagrambelle Véronique Leysen (35) vindt altijd weer een nieuwe uitdaging. Is het niet voor haar merk Maurice, dan wel als kersvers student interieurarchitectuur. En dan zijn er nog die veeleisende mannen in huis: presentator Thomas Vanderveken en zoontjes Otto (4) en Isaï (1). Dit zijn haar gouden tips om stevig in het leven te staan.

1 Maak van elke tegenslag een opportuniteit

“Een raad die ik ooit tijdens een coaching ondernemen kreeg. Ik weet nog dat ik dacht: en hoe doe je dat dan? Het moet een beetje in je zitten, weet ik nu. Al heb ik er ook op geoefend. Neem corona: natuurlijk is dat verschrikkelijk, maar businesswise biedt het ook kansen. Kijk naar de interieurwinkels die het zo goed doen.”

2 Laat het los

“Als er iets is wat je met kinderen in huis leert, is het dit wel. Let it go. Ik ben heel los in hun opvoeding. Ik laat hen vooral doen en probeer alleen in te grijpen bij gevaarlijke situaties. Laat het los is ook voor andere domeinen een goede raad. Soms doe ik het iets te letterlijk. Zoals wat betreft het bijhouden van mails.”

3 Gun jezelf je moment

“Geluk kan je halen uit kleine dingen. Zo maak ik me elke dag op. Het is een moment voor mezelf dat ik echt neem. We hebben dat thuis ook zo afgesproken. Twintig minuten, waarbij ik kies hoe ik die invul: een bad nemen, rustig mijn koffie drinken. Jezelf iets gunnen, om je goed te voelen. Het doet wonderen. Want het sneuvelt als eerste bij een drukke agenda.”

4 Maak keuzes

“Je kan niet alles doen en in alles goed zijn. En dat is ook niet erg. Zoek een comfortabel compromis voor jezelf. Zoals nu: twee kinderen, een studie en een partner die altijd werkt? Dan moet je keuzes maken, en soms iets opzij durven te zetten om het later weer op te pikken.”