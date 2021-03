Olympiërs van Nieuw-Zeeland krijgen voorrang bij vaccinatie tegen corona: “Een opluchting voor de atleten”

Nieuw-Zeeland is een van de weinige landen die het coronavirus goed onder controle heeft en is vorige week met de tweede ronde van vaccineren begonnen voor specifieke groepen mensen.

Kereyn Smith, secretaris-generaal van het Nieuw-Zeelandse olympisch comité (NZOC), reageerde verheugd op het bericht. Zij had hard gelobbyd om de olympiërs vroeg te laten vaccineren. “Het is een opluchting voor veel atleten die op het puntje van hun stoel zaten om dit nieuws te horen. Het is niet verplicht, maar we vinden het een zeer positieve en belangrijke stap om onze atleten veilig te houden”, vertelde ze aan Radio New Zealand.

Nieuw-Zeeland deed op de vorige Olympische Spelen van 2016 in Rio mee met 199 atleten, die deelnamen aan twintig sporten en achttien medailles wonnen.

Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) liet eerder al verstaan dat er bij de overheid een vraag werd ingediend om de atleten van Team Belgium en hun begeleiding net na de prioritaire groepen te kunnen laten vaccineren. Het zou gaan om 400 tot 500 vaccins. Ze zijn bedoeld voor de atleten die op de ‘long list’ van het BOIC staan, en hun entourage. Momenteel is er echter nog heel wat onduidelijkheid wat betreft de Belgische vaccinatiecampagne voor olympiërs, en dat op slechts enkele maanden voor de start van de Spelen.