Drie 2.000 jaar oude mensen uit de Tongerse regio. Hij, 40 à 50 jaar, is niet de vader van het jongetje links (6 jaar) en het meisje rechts (3 jaar). Toch lagen ze in één graf. De gezichten van de man en de jongen zijn driedimensionaal gereconstrueerd, dat van het meisje bestaat enkel in 2D. Haar schedel was iets te beschadigd. — © M. d’Hollossy / Universiteit Amsterdam